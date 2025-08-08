Mendiktisaintek Sebut 2 Presiden Paling Rajin ke ITB, Yakin Saintek Bikin Indonesia Maju

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkap dua presiden RI yang paling getol menjujung Institut Teknologi Bandung (ITB). Kedua presiden itu yakin negara akan maju bila menguasai sains dan teknologi (saintek).

"Saya dapat laporan dari Rektor ITB bahwa Presiden Soekarno dan Presiden Prabowo Subianto yang paling sering ke ITB. Memantau perkembangan saintek di ITB," kata Mendiktisaintek Brian saat membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) Indonesia 2025 di Bandung, Kamis (7/8).

Dia menegaskan, KSTI akan menjadi momentum penting dalam penyusunan peta jalan riset dan inovasi teknologi nasional untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Mendiktisaintek menjelaskan, KSTI merupakan inisiatif langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mengumpulkan para peneliti dan guru besar, khususnya di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), demi menggalang kontribusi ilmuwan bagi kemajuan bangsa.

“Konvensi ini merupakan inisiatif Bapak Presiden Prabowo untuk mempertemukan, mengumpulkan peneliti dan guru besar, khususnya bidang STEM (Sains, Technology, Engineering, and Mathematics, red), untuk bersama-sama menyamakan visi berkontribusi memajukan bangsa dan negara Indonesia,” ujarnya.

Pada sesi pembukaan acara, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, jurusan dan kampus beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), terutama untuk World's Top University, fokusnya akan ke bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) guna mendukung kemajuan industri strategis nasional.

"Saya akan berharap lebih banyak lagi yang dapat beasiswa LPDP, Pak Brian (Mendiktisaintek, red) dan Pak Pratik (Menko PMK, red), beliau akan menentukan sekolah mana yang akan menjadi destination, dan bidang apa," ungkap Menkeu.

Kepala LPDP Andin Hadiyanto menyebut pihaknya mendukung penuh gelaran KSTI ini sebagai penyedia pendanaan kegiatan, yang bersumber dari Dana Abadi Pendidikan Tinggi (DAPT).