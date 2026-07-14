Mendiktisaintek Sebut Dosen Tulang Punggung Kemajuan Pendidikan Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto menyampaikan bahwa dosen menjadi salah satu tulang punggung kemajuan pendidikan tinggi.

Dosen juga berperan penting dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul, yang akan membawa Indonesia menuju negara maju.

"Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh kualitas para dosennya. Karena itu, peningkatan kapasitas dosen, baik melalui peningkatan kompetensi maupun kualifikasi akademik, menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat mutu pendidikan tinggi nasional," tutur Mendiktisaintek Brian saat kunjungan kerja di Madiun baru-baru ini.

Mendiktisaintek juga mengapresiasi Universitas PGRI Madiun atas dibukanya Program Doktor (S3) Pendidikan yang diharapkan dapat memperluas kesempatan dosen untuk melanjutkan studi.

Menurutnya, semakin banyak dosen berkualifikasi doktor, semakin besar pula kontribusi perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Selain peningkatan kompetensi akademik, Mendiktisaintek menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab membentuk lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas.

"Mari kita ajari mahasiswa kita memiliki sesuatu yang sangat besar yaitu integritas, yang merupakan karakter yang tidak mudah diukur, tetapi menjadi bekal penting bagi mahasiswa ketika memasuki dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat," ujar Menteri Brian.

Di tengah upaya Indonesia mengejar status sebagai negara maju, Mendiktisaintek juga mengajak para dosen menumbuhkan semangat juang yang tinggi kepada mahasiswa.