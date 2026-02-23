menu
Mendiktisaintek Ungkap Skema Baru Penyaluran KIP Kuliah, Berlaku Tahun Ini

Mendiktisaintek Ungkap Skema Baru Penyaluran KIP Kuliah, Berlaku Tahun Ini

Mendiktisaintek Ungkap Skema Baru Penyaluran KIP Kuliah, Berlaku Tahun Ini
Mendiktisaintek Brian Yuliarto. Foto Humas Kemdiktisaintek

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menepis isu pemangkasan anggaran program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Mahasiswa pun diminta tenang.

Menurut Mendiktisaintek, anggaran KIP Kuliah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Itu sebagai bagian dari upaya keberkelanjutan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Berdasarkan data Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kemdiktisaintek, tren jumlah penerima KIP Kuliah terus meningkat setiap tahun sejak 2020.

Tren ini terlihat pada penerima mahasiswa baru maupun total penerima secara keseluruhan, termasuk penerima yang sedang menjalani studi (ongoing).

Pada 2020, anggaran KIP Kuliah tercatat sebesar Rp6,5 triliun. Anggaran tersebut terus meningkat secara signifikan hingga mencapai Rp14,9 triliun pada  2025, dengan jumlah sasaran penerima sebanyak 1.044.921 mahasiswa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pada Tahun Anggaran 2026, alokasi anggaran KIP Kuliah berdasarkan DIPA naik menjadi Rp15.323.650.458.000 dengan sasaran penerima sebanyak 1.047.221 mahasiswa.

"Kemdiktisaintek terus mengawal program KIP Kuliah agar anggarannya tidak berkurang dan program dapat terlaksana lebih baik lagi," kata Mendiktisaintek, Senin (23/2).

Mendiktisaintek Brian Yuliarto ungkap skema baru penyaluran KIP Kuliah yang berlaku tahun ini.

