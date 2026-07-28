Mendongkrak Produksi Petani, RMA Indonesia Memperkenalkan Mahindra OJA 3140 di Inagritech 2026

jpnn.com - JAKARTA - RMA Indonesia bersama Mahindra Farm Equipment memperkenalkan Mahindra OJA 3140 pada ajang Inagritech 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Unit traktor kompak bertenaga 40 HP ini dirancang khusus untuk mempermudah berbagai tahapan kerja petani.

"Mulai dari pengolahan tanah, penanaman, perawatan, hingga distribusi logistik di area perkebunan atau sawah," kata Country Manager Indonesia RMA Indonesia Toto Suharto, Selasa (28/7).

Dari sisi teknis, traktor ini dibekali mesin 29,5 kW (40 HP) dengan sistem penggerak 4-Wheel Drive (4WD) dan transmisi Synchro Shuttle (8 percepatan maju dan 8 mundur) untuk fleksibilitas navigasi.

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Karakteristik fisiknya dirancang adaptif untuk lahan Indonesia dengan ground clearance setinggi 370 mm, daya angkat hingga 950 kg, serta integrasi rotavator Mahindra Paddyvator V6 berlebar kerja 170 mm.

Kombinasi dimensi ringkas dan tenaga optimal ini ditujukan untuk menekan biaya operasional harian. “Khususnya bagi petani skala kecil hingga menengah yang ingin bertransisi ke sistem modern,” ungkap Toto.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Triwulan I-2026 sektor pertanian menyumbang 12,67 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Angka ini menegaskan posisi pertanian sebagai tulang punggung ekonomi yang mendesak untuk diintervensi oleh teknologi modern.

"Ketahanan pangan tidak hanya membutuhkan kerja keras, tetapi juga teknologi yang tepat. Kami percaya mekanisasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan untuk membantu petani meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani," ujar Toto.

Dia menambahkan penguatan sektor agraris memerlukan ekosistem pendukung yang kuat, mulai dari penyediaan unit hingga layanan purnajual. Kerja sama strategis antara Mahindra dan RMA Indonesia yang terjalin sejak 2024 menjadi langkah awal ekspansi teknologi mekanisasi di Tanah Air.