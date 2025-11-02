Mendunia, Pertamina Eco RunFest 2025 Raih Predikat World Athletics Label

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Eco RunFest 2025 resmi meraih predikat World Athletics Label dan masuk dalam kalender World Athletics Label Road Races, yaitu sertifikasi dari World Athletics (badan pengatur atletik internasional) untuk ajang lari jalan raya yang memenuhi standar internasional.

Keberadaan ajang lari tahunan Pertamina dalam kalender pelari internasional mencerminkan kualitas Pertamina Eco RunFest, sekaligus membawa nama bangsa di kancah olahraga internasional.

Vice President Corporate Communications PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan Pertamina Eco RunFest 2025 telah dikenal para pencinta lari, baik masyarakat umum maupun pelari profesional dalam negeri hingga internasional.

Ajang ini digelar sejak 2013, di mana animo masyarakat terus meningkat setiap tahun dan jangkauannya semakin luas.

“Pertamina Eco RunFest yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Pertamina kini telah menjadi ajang dunia yang dinantikan penggemar lari setiap akhir tahun,” ujar Fadjar dalam keterangannya, Minggu (2/11).

Pertamina Eco RunFest mengusung semangat gaya hidup sehat dan kepedulian terhadap bumi.

Tahun ini, Pertamina Eco RunFest bertema 'Energizing The Unity' yang menyatukan keseruan lari (fun run), edukasi, dan hiburan berfokus pada aspek keberlanjutan.

“Keterlibatan pelari dalam ajang ini juga mengajak masyarakat untuk mencintai lingkungan dan berpartisipasi aktif dalam mengurangi limbah sampah dan emisi karbon,” imbuh Fadjar.