Menegangkan! Pendukung Jokowi Nyaris Adu Jotos dengan Kubu Roy Suryo
jpnn.com - JAKARTA - Ketegangan antara pendukung Jokowi dan Roy Suryo nyaris berujung baku hantam di JPO depan PN Jakarta Timur, Kamis (5/11) siang.
Insiden tersebut terjadi saat kedua kelompok berkumpul untuk mengawal proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Keributan bermula ketika seorang perempuan pendukung Jokowi mengaku mendapat intimidasi dari kelompok pendukung Roy Suryo dan dr. Tifauziah Tyassuma.
Perempuan bernama Dora alias Lesti itu mengaku terus-menerus disebut sebagai bagian dari massa bayaran.
"Saya lagi duduk, dari tadi mereka bilang massa bayaran, saya diemin," ujar Lesti.
Situasi makin memanas setelah dirinya mengaku mendapat siraman air hingga mengenai celananya.
Tak terima dengan perlakuan tersebut, Lesti langsung melontarkan makian dan menantang perempuan yang diduga menyiramnya untuk berduel.
"Gua hafalin muka lu, ketemu di luar gua tabrak lu sampai mampus. Lihat saja, ya," dia berteriak.
Ketegangan antara pendukung Jokowi dan Roy Suryo nyaris berujung baku hantam di JPO depan PN Jakarta Timur, Kamis (5/11).
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