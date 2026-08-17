Menekraf Mengeklaim Teknologi AI Dapat Tekan Angka Pengangguran

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ekonomi Kreatif menilai pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) berpeluang membuka lebih banyak akses kerja dan kewirausahaan bagi generasi muda.

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan teknologi AI ini menjadi salah satu cara untuk menekan pengangguran, karena adanya perubahan pola kerja akibat perkembangan teknologi.

Riefky mengaku perkembangan teknologi telah melahirkan semakin banyak peluang kerja fleksibel, termasuk melalui skema gig economy yang memungkinkan generasi muda bekerja tanpa harus berada di kantor.

“Sekarang, banyak gig economy yang menuntut generasi muda menjadi pekerja lepas tanpa harus berada di kantor," kata Riefky dalam keterangan yang diterima, Minggu (16/8).

Karena itu, Kementerian Ekraf senantiasa terus mendorong pengembangan kapasitas generasi muda melalui berbagai pelatihan.

Menurut Riefky, kombinasi antara peningkatan keterampilan digital dan pemanfaatan AI dapat memperluas akses talenta muda terhadap peluang kerja.

Pelatihan seperti voice over dan affiliator, misalnya, dapat dikombinasikan dengan kemampuan menggunakan AI untuk menghasilkan berbagai jenis konten dan mendukung aktivitas ekonomi.

Peluang tersebut menjadi penting di tengah masih besarnya angkatan kerja Indonesia.