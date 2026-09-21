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Menengs & Katabroto Dorong Banjar Jadi Kota Afiliat, Buka Peluang Baru bagi UMKM

Menengs & Katabroto Dorong Banjar Jadi Kota Afiliat, Buka Peluang Baru bagi UMKM
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Katabroto dan Menengs menggelar Workshop Affiliate & Partnership yang berlangsung di RM Selma, Kota Banjar, Minggu (26/7/2026), dan diikuti sekitar 150 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Foto: narasumber

jpnn.com, BANJAR - Produk camilan lokal asal Kota Banjar, Makaroni Eneng (Menengs), memperkuat komitmennya dalam mendorong transformasi digital pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemanfaatan affiliate marketing.

Bersama afiliator nasional Katabroto, Menengs menggelar Workshop Affiliate & Partnership yang diikuti sekitar 150 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di RM Selma, Kota Banjar, Minggu (26/7/2026), menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai pemasaran digital sekaligus membuka peluang penghasilan melalui ekosistem affiliate.

Sekitar 75 persen peserta workshop merupakan warga yang berdomisili di Kota Banjar. Sementara peserta lainnya datang dari sejumlah daerah, antara lain Jakarta, Bandung, Bekasi hingga Jawa Tengah.

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Owner Menengs Fatimah Azzahra mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan penjualan produk Menengs, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk.

"Dari 150 peserta, sekitar 75 persennya merupakan warga yang berdomisili di Kota Banjar. Diharapkan melalui pelatihan affiliate ini, masyarakat semakin memahami pemasaran secara online dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan melalui komisi dari penjualan produk,” ujar Fatimah.

Menurut Fatimah, kolaborasi antara Menengs, Katabroto, afiliator, HIPMI, serta pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak pemasaran produk-produk lokal Banjar ke pasar yang lebih luas.

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Tidak hanya produk Menengs, ekosistem affiliate juga dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk UMKM khas Banjar kepada konsumen di luar daerah, bahkan membuka peluang untuk menjangkau pasar nasional.

“Gerakan ini menjadi bagian dari komitmen Menengs dalam mendorong transformasi ekonomi daerah menuju era digital yang berdaya saing. Di tengah tantangan ekonomi, pemasaran online bisa menjadi salah satu alternatif bagi pelaku UMKM untuk menjangkau konsumen di luar Kota Banjar,” katanya.

Produk camilan lokal asal Kota Banjar, Makaroni Eneng (Menengs), memperkuat komitmennya dalam mendorong transformasi digital pelaku UMKM.

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