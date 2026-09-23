Meneropong Peluang Cuan di 2027 Bersama TRIV Premiere
jpnn.com, JAKARTA - Astronacci bersama TRIV Group menggelar seminar “Unlocked Bitcoin x US Stocks Roadmap 2027: The Next Opportunity” di Merlynn Park Hotel, Jakarta Pusat, pada 19 September 2026.
Acara tersebut dihadiri ribuan trader dan investor yang mengikuti pembahasan mengenai peluang pasar Bitcoin, aset kripto, dan saham Amerika Serikat menuju 2027.
Seminar menghadirkan Gema Goeyardi atau Master Gema dan Gabriel Rey sebagai pembicara. Keduanya membahas prospek pasar dari dua sisi utama, yakni Bitcoin dan aset kripto serta pasar saham Amerika Serikat atau US Stocks.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum peluncuran TRIV Premiere, hasil kerja sama Astronacci dan TRIV Group.
TRIV Premiere dapat diakses melalui situs trivpremiere.com. Platform tersebut merupakan hasil kerja sama kedua pihak yang ditujukan untuk memperluas koneksi dan akses trader serta investor terhadap berbagai pasar.
Melalui kolaborasi ini, ekosistem TRIV di industri kripto dipadukan dengan analisis pasar dan pendekatan perdagangan dari Astronacci.
Peluncuran TRIV Premiere juga dilanjutkan dengan TRIV Premiere Trading Competition yang berlangsung pada 1–31 Oktober 2026. Kompetisi tersebut menyediakan hadiah bagi lima peringkat teratas, mulai dari perangkat iPhone hingga uang tunai.
Informasi pendaftaran dan ketentuan kompetisi tersedia melalui situs resmi https://tinyurl.com/tc-astroxtriv.
TRIV Premiere mengajak investor meneropong peluang cuan di tengah dinamika ekonomi dan pasar 2027.
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