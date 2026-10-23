Mengacu Evaluasi Pemilu 2024, Muncul Usulan Penambahan Komisioner KPU & Bawaslu RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengungkap wacana penambahan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI muncul setelah ada hasil evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024.

Irawan mengatakan pihak penyelenggara pemilu menyoroti jumlah komisioner dalam evaluasi Pemilu 2024 ke DPR.

"Penyelenggara itu menyampaikan untuk ke depan kaitannya jumlah komisioner itu disesuaikan dengan beban kerja dan kebutuhan penyelenggaraannya," kata dia kepada awak media, Jumat (23/10).

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Irawan melanjutkan hasil evaluasi dari penyelenggara nantinya Badan Keahlian DPR RI untuk masuk dalam naskah akademis revisi UU Pemilu

"Nah, pada saat dipaparkan itulah kami mengetahui ada substansi mengenai, salah satu inti revisinya itu mengatur kembali jumlah penyelenggara pemilu," ujar legislator fraksi Golkar itu.

Menurut Irawan, beberapa evaluasi pelaksanaan pemilu yang muncul ialah usul penambahan Komisioner KPU dari semula tujuh ke sembilan orang.

"Dalam hasil evaluasi itu KPU RI ada penambahan dari tujuh bisa sembilan. Kayak begitu, lah," ungkapnya.

Irawan juga mengungkap jumlah komisioner Bawaslu bisa ditambah dari lima bisa menjadi tujuh atau sembilan.