Mengacu Konstitusi, PDIP Lebih Sreg Penentuan Wapres Prioritaskan Voting
jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan MPR RI menghormati usul beberapa akademisi dan pakar hukum yang mendorong penentuan wakil presiden atau wapres untuk sisa masa jabatan 2024-2029 di menggunakan mekanisme musyawarah mufakat.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Fraksi PDIP MPR RI Ahmad Basarah saat menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/11).
"Saya sebagai Ketua fraksi PDIP di MPR RI dan pimpinan tim verifikasi menghormati pandangan-pandangan, masukan-masukan yang disampaikan oleh para akademisi, ya," kata Basarah.
Pada Senin lalu (23/11/2026), Presiden Prabowo Subianto menyerahkan surat tentang pengusulan dua cawapres ke MPR. Usulan itu memuat nama Andi Amran Sulaiman dan Sugiono.
Amran merupakan menteri pertanian, sedangkan Sugiono adalah sekjen Partai Gerindra sekaligus menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
Posisi Wapres RI kosong setelah pejabat sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka, menyerahkan surat berhenti.
Basarah menilai mekanisme penentuan Wapres RI memakai musyawarah mufakat sangat ideal karena sejalan dengan sila keempat Pancasila dan pidato Proklamator RI Soekarno atau Bung Karnp.
"Musyawarah mufakat itu tradisinya demokrasi bangsa Indonesia yang dipidatokan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945, demokrasi musyawarah mufakat," ujarnya.
Basarah menilai opsi musyawarah mufakat bisa terjadi setelah dua kali pemungutan suara kandidat dengan hasil seimbang.
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