Mengadopsi Sistem PHEV Baru, Zeekr X9 Setara Hypercar dengan Tenaga 1.381 Hp

jpnn.com - Zeekr mencatatkan rekor sistem plug-in hybrid (PHEV) bertenaga buas yang diadopsi di model anyar Zeekr 9X.

SUV premium asal Tiongkok itu dibekali mesin bensin 2.0L turbocharged yang dikombinasikan dengan tiga motor listrik.

Powertrain yang hadir di varian tertinggi Zeekr 9X Hyper mampu menghasilkan output gabungan hingga 1.381 Hp.

Tenaga fantastis tersebut memungkinkan SUV mewah tersebut untuk berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam waktu 3,1 detik.

Dengan begitu, Zeekr 9X kini sudah sejajar dengan beberapa mobil supercepat (hypercar) di dunia.

Aspek paling inovatif dari 9X terletak pada teknologi PHEV mereka yang menawarkan paket baterai hingga 70 kWh, yang saat ini merupakan baterai terbesar pada mobil plug-in hybrid produksi.

Kapasitas itu memberikan jarak tempuh listrik murni yang luar biasa jauh, mencapai 302 km.

Keunggulan lain ialah sistem kelistrikan 900 volt. Arsitektur tegangan tinggi memungkinkan mobil mengisi daya dari 20 persen hingga 80 persen hanya dalam waktu sembilan menit.