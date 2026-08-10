Mengajak Masyarakat Hidup Sehat, Cabin Peduli Gelar Senam Bogor Bugar

jpnn.com, BOGOR - Cabin Peduli menggelar kegiatan bertajuk Senam Bogor Bugar pada Minggu (9/8).

Sebanyak lebih dari 150 warga Kelurahan Baranangsiang, Kota Bogor memadati Cabin Bogor untuk mengikuti kegiatan senam tersebut.

Kegiatan yang mengusung semangat hidup sehat dan kebersamaan ini tidak hanya menghadirkan olahraga bersama, tetapi juga berbagai perlombaan interaktif serta penyerahan bantuan sosial bagi masyarakat.



Sejak pagi, suasana di Cabin Bogor dipenuhi antusiasme peserta yang berasal dari berbagai RW di Kelurahan Baranangsiang. Diiringi musik yang energik, ratusan peserta mengikuti setiap rangkaian gerakan Senam Bogor Bugar dengan penuh semangat.



Senam Bogor Bugar merupakan salah satu olahraga kebugaran yang dikembangkan dengan gerakan sederhana, dinamis, dan mudah diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berbeda dengan senam aerobik yang cenderung berintensitas tinggi atau line dance yang lebih menitikberatkan pada koreografi, Senam Bogor Bugar menggabungkan unsur peregangan, keseimbangan, koordinasi gerak, latihan pernapasan, dan penguatan otot secara menyeluruh.

Gerakan tersebut membuat olahraga ini nyaman dilakukan oleh peserta dari berbagai rentang usia, termasuk lansia.



Selain membantu meningkatkan kebugaran jantung dan paru-paru, Senam Bogor Bugar juga bermanfaat menjaga fleksibilitas sendi, meningkatkan keseimbangan tubuh, memperkuat otot, melancarkan peredaran darah, mengurangi stres, serta membangun kebersamaan karena dilakukan secara berkelompok.

Hal tersebut yang menjadikan Senam Bogor Bugar yang dipandu Roida semakin diminati sebagai aktivitas olahraga masyarakat.



Keseruan acara berlanjut melalui berbagai perlombaan yang melibatkan seluruh peserta. Lomba pantun berhasil mencairkan suasana dengan kreativitas dan humor para peserta.

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Sementara itu, lomba menggelindingkan bola ke dalam gelas target menjadi salah satu permainan yang paling ditunggu karena menawarkan hadiah berupa paket sembako dan telepon genggam bagi para pemenang.

Tidak kalah meriah, peserta juga mengikuti permainan estafet gelas secara berkelompok dengan hadiah voucher makan di Cabin.