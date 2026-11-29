Mengaku Bahagia Tanpa Pasangan, Jennifer Lopez Ungkap Pelajaran tentang Cinta
jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Hollywood, Jennifer Lopez, membagikan pandangannya tentang cinta dan pentingnya mengenal diri sendiri sebelum menjalin hubungan asmara.
Penyanyi yang akrab disapa JLo itu mengaku kini tidak sedang mencari pasangan karena merasa bahagia dengan kehidupannya saat ini.
Dalam laporan People, Sabtu (28/11/2026) waktu setempat, JLo mengatakan seseorang perlu memahami dirinya sendiri sebelum membangun hubungan dengan orang lain.
Menurut dia, penting untuk mengenali kekurangan maupun kebutuhan emosional yang selama ini ingin dipenuhi melalui kehadiran pasangan.
"Kamu harus mengerti dari mana kamu berasal, dari bagian-bagian kecil dalam diri, yang kita coba isi. Pahami hal-hal itu tentang diri kamu dan cobalah untuk menenangkannya sendiri,” kata pelantun lagu "On The Floor" tersebut.
JLo juga mengingatkan agar seseorang tidak menggantungkan kebahagiaan maupun upaya memperbaiki diri kepada orang lain.
Dia mengaku mendapatkan pelajaran tersebut dari perjalanan kehidupan asmaranya, termasuk empat pernikahan yang pernah dijalaninya dengan Ojani Noa, Cris Judd, Marc Anthony, dan Ben Affleck.
"Tidak ada orang lain yang bisa memberikan hal itu kepada saya. Namun, mungkin suatu hari akan ada seseorang yang datang dan memiliki energi yang sejalan dengan saya. Jika itu terjadi, tentu akan menjadi hubungan yang baik," ujar JLo.
Jennifer Lopez mengaku bahagia tanpa pasangan dan membagikan pelajaran cinta dari pengalaman hidupnya.
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