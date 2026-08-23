Mengaku Berkomitmen Tangani Karhutla, Prabowo: Ini Prioritas

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi prioritas utama pemerintah saat ini.

Untuk itu, dia meminta jajarannya untuk tidak ragu menyampaikan segala keperluan dan kebutuhan mempercepat upaya pemadaman.

"Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kamu butuh, sampaikan. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini," ucap Prabowo dalam rapat penanganan karhutla.

Dalam rapat tersebut, Prabowo juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja menangani karhutla, termasuk para panglima, kepala kepolisian daerah (kapolda), dan pemerintah daerah.

Kerja sama lintas sektor diperlukan agar penanganan karhutla dapat berjalan optimal sekaligus memperkuat perlindungan hutan Indonesia secara berkelanjutan.

Namun, menurut dia, penanganan karhutla tidak boleh hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi. Prabowo menilai upaya penanganan harus dimulai sejak tahap pencegahan.

Baca Juga: Vox Politica Merilis Tujuh Menteri Kinerja Buruk

Sebagai salah satu upaya pencegahan, Prabowo meminta jumlah personel polisi hutan ditingkatkan hingga mencapai 70.000 orang untuk melindungi kawasan hutan dari berbagai risiko lingkungan, termasuk kebakaran.

Dia menuturkan jumlah polisi hutan saat ini masih belum memadai untuk melindungi kawasan hutan.