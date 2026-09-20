Mengaku Dibegal, GM Bawa Kabur Uang Perusahaan

jpnn.com, GARUT - Pria 24 tahun berinisial GM membuat laporan palsu kalau dirinya telah menjadi korban begal.

Dia mengaku dibegal oleh tiga orang menggunakan dua sepeda motor di wilayah Cilopang, Garut, Jawa Barat, Kamis (17/9) dini hari.

Mendapat laporan itu, polisi melakukan penyelidikan dan menemukan faka bahwa GM berbohong. Dia pun dijerat dengan Pasal 361 KUHP dengan ancaman satu tahun penjara.

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"Pasal yang diterapkan Pasal 361 KUHP ancaman satu tahun (penjara)," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Garut AKP Herman Saputra, Minggu.

Dia mengatakan polisi selanjutnya mengecek lokasi, kemudian mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak dan rekaman CCTV di berbagai tempat.

"Kami melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP), penyisiran serta pemeriksaan terhadap rekaman kamera CCTV di sekitar lokasi," katanya.

Ia menyampaikan hasil penyelidikan tersebut, kepolisian mengungkap fakta adanya dugaan ketidaksesuaian laporan korban dengan kejadian fakta sebenarnya di lapangan.

Kepolisan, kata dia, kemudian melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap pelapor yang hasilnya pelapor mengakui peristiwa pencurian dengan kekerasan itu tidak benar.