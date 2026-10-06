Mengaku Dibidik KPK, Sudewo Soroti Peran Rossa Purbo Bekti

jpnn.com, JAKARTA - Bupati Pati nonaktif Sudewo mengaku meyakini dirinya telah sejak lama menjadi target Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia bahkan menyebut penyidik KPK Rossa Purbo Bekti sebagai sosok yang dinilainya berada di balik upaya tersebut.

Keyakinan itu, menurut Sudewo, tidak muncul tanpa dasar. Ia mengaku menemukan sejumlah indikasi dari fakta persidangan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), termasuk percakapan WhatsApp antara Plt Wakil Bupati Pati Risma Adi Candra dan Ketua DPRD Pati Ali Badrudin.

Dalam percakapan tersebut, kata Sudewo, terdapat informasi mengenai Pj Sekda Pati Riyoso yang disebut membawa uang Rp15 miliar ke Jakarta untuk diberikan kepada seseorang guna menyelesaikan perkara Sudewo di KPK.

“Di situ terungkap bahwa ada pembicaraan lewat WhatsApp,” kata Sudewo.

Menurut dia, percakapan WhatsApp tertanggal 21 September itu kemudian dikaitkan dengan penggerebekan terhadap Riyoso bersama rombongannya di Hotel Mahakam, Jakarta.

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Sudewo menyebut Riyoso menjalani pemeriksaan sejak sekitar pukul 22.00 hingga 05.00 WIB.

Namun, menurutnya, pemeriksaan tersebut tidak menemukan bukti yang menguatkan dugaan bahwa Riyoso membawa uang Rp15 miliar.