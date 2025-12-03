Mengaku Khilaf, Ridwan Kamil Sampaikan Permohonan Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Ridwan Kamil akhirnya buka suara soal masalah yang dihadapi, salah satunya terkait proses perceraian dari Atalia Praratya.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang terdampak masalah pribadinya.

"Dari hati saya yang terdalam, dengan ini saya menghaturkan permohonan maaf kepada semua pihak dan semua yang terdampak atas kegaduhan yang tidak seharusnya. Sekali lagi setulusnya saya mohon maaf," ungkap Ridwan Kamil, Selasa (23/12).

Mantan gubernur Jawa Barat itu mengakui banyak berbuat khilaf selama menikah dengan Atalia Praratya.

Oleh sebab itu, Ridwan Kamil pun mengucapkan permohonan maaf kepada anggota DPR tersebut.

"Saya mengakui selama 29 tahun pernikahan, saya banyak melakukan kekhilafan dan dosa kepada istri saya Atalia, sehingga perpisahan ini adalah hak beliau untuk bahagia dalam hidupnya tanpa ada saya di dalamnya. Permohonan maaf untuk Ibu Atalia dan teriring doa terbaik dari saya," jelasnya.

Kang Emil, sapaannya juga memohon maaf kepada sang ibunda atas kesalahan yang dilakukan.

Tidak ketinggalan, Ridwan Kamil juga meminta maaf kepada buah hati yang ikut terdampak.