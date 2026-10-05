Mengaku Pernah Bertemu Allah dan Nabi Muhammad, Oknum Kiai Dilaporkan ke Polisi
jpnn.com, JEMBER - Polisi masih mendalami dugaan penistaan agama yang dilakukan seorang warga Jember, Jawa Timur.
Polres Jember akan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait laporan itu.
"Mengingat kaitannya dengan dugaan penistaan agama, tentunya penyidik akan selalu berkoordinasi dengan pihak MUI Jember untuk mendalami modus yang dilakukan oleh terlapor," kata Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Kanit Tipiter) Satreskrim Polres Jember Ipda Harry Sasono, Minggu.
Koordinasi dengan MUI Jember menjadi salah satu bagian dari upaya penyidik mengungkap secara utuh perkara tersebut, terutama untuk memahami konteks pernyataan dalam konten media sosial yang dipersoalkan pelapor.
Menurut dia, laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh seorang yang disebut kiai berinisial AA asal Jember itu telah ditindaklanjuti dan hingga saat ini penyidik masih melakukan pendalaman.
"Kami telah memeriksa beberapa saksi, termasuk saksi pelapor dan dalam waktu dekat kami juga akan memeriksa saksi terlapor. Kami terus melakukan pendalaman dalam kasus itu," tuturnya.
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan atau aksi main hakim sendiri, pihak Polres Jember berkoordinasi dengan Polsek Sumberbaru untuk melakukan pencegahan dan memberikan pemahaman kepada warga untuk menjaga keamanan dan ketertiban karena domisili terlapor di Kecamatan Sumberbaru.
"Kami juga mengimbau warga tidak mudah terprovokasi terhadap kasus itu karena aparat kepolisian masih bekerja untuk menindaklanjuti perkara tersebut," katanya.
Seorang oknum kiai yang mengaku pernah bertemu Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW bikin resah warga.
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