Mengaku Polisi, 3 Pelaku Rampas Motor Warga, Kini Sudah Ditangkap
jpnn.com - BANDUNG - Polrestabes Bandung mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan (curas) yang terjadi di kawasan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/5) malam. Dalam kasus ini, para pelaku menggunakan modus mengaku sebagai anggota polisi untuk menakut-nakuti korbannya.
Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan peristiwa itu berawal saat korban Afrilliani dan Rizky Ramadhan tengah mengobrol di pinggir jalan depan Terminal Leuwipanjang.
Tiba-tiba kedua korban dihampiri tiga pria yang berboncengan menggunakan satu sepeda motor.
Mereka mengaku sebagai anggota polisi.
Para pelaku awalnya menakut-nakuti korban dengan alasan akan melakukan pemeriksaan narkoba.
“Para pelaku meminta korban untuk menyerahkan HP-nya dengan alasan akan memeriksa isi HP milik korban," kata Anton saat dikonfirmasi, Selasa (9/6).
Setelah menguasai ponsel korban, para pelaku membawa keduanya.
Alasan pelaku bahwa korban akan dibawa ke kantor polisi di wilayah Sukajadi.
Mengaku sebagai anggota polisi, tiga pelaku merampas sepeda motor warga. Kini, para pelaku sudah ditangkap dan terancam lama di penjara.
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