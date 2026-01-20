Mengaku Polisi, Pria di Palembang Bawa Kabur Motor Ojek Online

jpnn.com - PALEMBANG - Seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Herdi Gunawan (18), warga Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, diduga menjadi korban penggelapan.

Sepeda motor miliknya diduga dibawa kabur oleh penumpangnya yang mengaku sebagai anggota polisi.

Tak terima atas kejadian itu, korban pun melaporkan peristiwa tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang.

Korban di hadapan petugas bercerita bahwa peristiwa itu terjadi di Jalan Perumahan Ogan Permai, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumsel, Senin (19/1), sekitar pukul 15.00 WIB.

Berdasar keterangan pelapor, terlapor (masih dalam penyelidikan) merupakan penumpangnya.

Saat tiba di tempat kejadian perkara (TKP), terlapor meminjam sepeda motor pelapor dengan alasan menjemput istri.

"Pelaku ini pinjam motor dengan alasan menjemput istrinya," ungkap Herdi, Selasa (20/1).

Setelah pelapor meminjam sepeda motor, korban pun menunggu yang bersangkutan.