Mengaku Polisi, Pria di Palembang Bawa Kabur Motor Ojek Online
jpnn.com - PALEMBANG - Seorang pengemudi ojek online (ojol) bernama Herdi Gunawan (18), warga Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, diduga menjadi korban penggelapan.
Sepeda motor miliknya diduga dibawa kabur oleh penumpangnya yang mengaku sebagai anggota polisi.
Tak terima atas kejadian itu, korban pun melaporkan peristiwa tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang.
Korban di hadapan petugas bercerita bahwa peristiwa itu terjadi di Jalan Perumahan Ogan Permai, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumsel, Senin (19/1), sekitar pukul 15.00 WIB.
Berdasar keterangan pelapor, terlapor (masih dalam penyelidikan) merupakan penumpangnya.
Saat tiba di tempat kejadian perkara (TKP), terlapor meminjam sepeda motor pelapor dengan alasan menjemput istri.
"Pelaku ini pinjam motor dengan alasan menjemput istrinya," ungkap Herdi, Selasa (20/1).
Setelah pelapor meminjam sepeda motor, korban pun menunggu yang bersangkutan.
Mengaku polisi, seorang pria di Palembang bawa kabur sepeda motor milik pengemudi ojek online.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Polisi Selamatkan Seorang Ibu Paruh Baya dari Serangan Buaya di Tarakan
- Gerebek Kampung Narkoba, Polresta Pekanbaru Angkut 11 Orang
- Pekerja Kafe di Pekanbaru Ditemukan Tewas, Polisi Bilang Begini
- Omon Kenyataan
- Polda Aceh Pecat Brimob Diduga Gabung Tentara Rusia, Ini Kronologinya
- Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Polisi Ungkap Alasan Terbitkan SP3 untuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis