Mengaku Rugi saat Menjadi Menteri, Nadiem: Uang Saya Turun Terus
jpnn.com - Terdakwa dugaan korupsi Nadiem Anwar Makarim mengaku tidak mengingat besaran gajinya selama menjabat sebagai menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi (Menristekdikti) periode 2019–2024.
Menurut Nadiem, dia tidak pernah melihat jumlah gaji yang diterima karena ingin mengabdi sebagai menteri bukan untuk penghasilan.
"Yang jelas saya tiap bulan rugi waktu menjadi menteri, tidak ada penghasilan. Jadi uang saya turun terus," ujar Nadiem dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Senin (11/5/2026).
Namun demikian, selama menjadi menteri, Nadiem menyebut masih memiliki pendapatan lain dari saham PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB).
Akan tetapi, di luar kepemilikan saham PT AKAB itu, Nadiem Makarim mengaku tidak mempunyai penghasilan lain.
Nadiem diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019–202.
Pada kasus itu, ia didakwa melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp 2,18 triliun.
Terdakwa dugaan korupsi Nadiem Makarim mengaku rugi saat menjadi mendikbudristek. Tidak ada penghasilan. Uangnya turun terus.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Terungkap, Nadiem Makarim Keluarkan Uang Rp100 Juta per Bulan buat Mereka
- Permohonan Nadiem Makarim Terkabul, tetapi Banyak Larangan
- Nadiem Makarim Kembali ke Rumah
- Nadiem Singgung Arahan Jokowi di Sidang Korupsi Chromebook
- Jaksa Ungkap Nadiem Sengaja ‘Tutup Telinga’ ke Dirjen demi Sukseskan ChromeOS
- Chyntia Ingrid Kalangit Masuk Bui, Heronimus Makainas Jadi Plt Bupati Sitaro