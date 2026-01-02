menu
Mengaku Teman, Safa Marwah Hanya 2 Kali Bertemu Ridwan Kamil
Safa Marwah. Foto: Instagram/safamarwah97_

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Safa Marwah kembali menyampaikan klarifikasi soal rumor hubungan dirinya dengan Ridwan Kamil.

Dia mengatakan bahwa kedekatannya dengan mantan gubernur Jawa Barat itu hanya sebagai kawan.

"Hanya teman," kata Safa Marwah saat jadi bintang tamu Rumpi di Trans TV baru-baru ini.

Perempuan berusia 28 tahun itu mengeklaim jarang bertemu dengan Ridwan Kamil.

Adapun Safa Marwah dan Ridwan Kamil pernah berjumpa dalam dua agenda acara.

"Selama 5 tahun, hanya 2 kali bertemu," bebernya.

Menurutnya, pertemuan dengan Ridwan Kamil menyangkut kegiatan partai dan program bantuan UMKM.

Safa Marwah menyebut pihak Ridwan Kamil pernah memberikan job endorsement untuk dirinya.

