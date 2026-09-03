Mengaku Wartawan, Pria di Baleendah Memalak Warga Sambil Pamer Airsoft Gun

jpnn.com - Seorang pria mengaku wartawan berinisial GV (27 tahun) nekat melakukan pemalakan di Pasar Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung pada Rabu (2/9/2026) malam.

Aksi pemalakan tersebut dilakukan sambil memperlihatkan senjata airsoft gun.

Kapolsek Baleendah AKP Hendri Noki Rukmansyah mengatakan, saat ini oknum wartawan tersebut telah diamankan di Mapolsek Baleendah. Kemudian saat ini polisi masih melakukan penyelidikan.

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"Iya oknum wartawan sudah kami amankan," kata Hendri, saat dikonfirmasi, Kamis (3/9/2026).

Dia menjelaskan peristiwa tersebut bermula saat oknum wartawan inisial GV melakukan pemalakan kepada masyarakat dituduh menjual minuman keras (miras). Kemudian pria tersebut mengancam penjual akan memviralkan jika tidak diberi miras.

"Adapun terduga pelaku ini mendatangi lokasi dengan keadaan mabuk, ya. Kami melakukan tes urine, ternyata dia positif menggunakan amphetamin dan benzo," ujarnya.

Dia mengungkapkan oknum wartawan tersebut melakukan aksinya sambil melakukan pengancaman kepada korban. Kata dia, pelaku juga memperlihatkan senjata api airsoft gun.

"Betul. Jadi, di saat dia melakukan pengancaman, saksi melihat bahwa si terduga pelaku itu menunjukkan airsoft gun tersebut," ungkapnya.