Mengalirkan Harapan di Momentum Kemerdekaan, Bank Mandiri Region X/ Sulawesi & Maluku Kembali Gelar Donor Darah

jpnn.com, JAKARTA - Dalam semangat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, Bank Mandiri kembali menggelar Mandiri Donor Darah.

Memasuki 28 tahun perjalanan melayani dan tumbuh bersama Indonesia, Bank Mandiri mengajak Mandirian, nasabah, dan masyarakat mengisi momen kemerdekaan melalui aksi donor darah yang mengalirkan harapan bagi sesama.

Ketersediaan darah menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat.

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Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi berbagai pihak melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah sukarela guna mendukung ketersediaan darah yang aman dan berkualitas.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bank Mandiri turut mendukung pelaksanaan Mandiri Donor Darah melalui kolaborasi bersama Palang Merah Indonesia (PMI) dan fasilitas kesehatan setempat. Sejak pertama kali dilaksanakan pada April 2026, program ini telah berhasil menghimpun lebih dari 11.500 kantong darah secara nasional sebagai bentuk partisipasi berbagai pihak dalam aksi kemanusiaan yang memberikan manfaat bagi sesama.

Di wilayah Region X/Sulawesi & Maluku yang diadakan secara serentak di Kota Makassar dan Ambon, kegiatan Mandiri Donor Darah melibatkan lebih dari 280 pendonor yang terdiri dari jajaran manajemen dan pegawai Bank Mandiri, nasabah, hingga masyarakat umum.

Pelaksanaan kegiatan ini menjadi wadah bagi berbagai elemen masyarakat untuk berkontribusi secara langsung dalam memperkuat semangat kepedulian sosial dan gotong royong.