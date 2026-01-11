Mengamuk di Madura, PSIM Yogyakarta Duduk di Atas Persebaya
Minggu, 11 Januari 2026 – 06:55 WIB
jpnn.com - MADURA - Persebaya Surabaya harus rela berada di bawah PSIM Yogyakarta setelah melakoni 17 pertandingan alias setengah musim Super League.
Bajol Ijo -julukan Persebaya, tak lebih dari tiga jam merasakan duduk di anak tangga ke-6 klasemen.
PSIM menyalip, menggusur Persebaya ke posisi tujuh.
Itu setelah PSIM Yogyakarta mengamuk di kandang Madura United pada Sabtu (10/1) malam.
PSIM menang 3-0 dalam laga yang diwarnai tiga kartu merah itu, dua untuk tuan rumah.
Madura United dan PSIM Yogyakarta sama-sama tampil agresif, kaya peluang.
PSIM Yogyakarta lebih baik dari Persebaya Surabaya setelah 17 laga. Tak percaya? Sini deh...
