menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Mengamuk di Madura, PSIM Yogyakarta Duduk di Atas Persebaya

Mengamuk di Madura, PSIM Yogyakarta Duduk di Atas Persebaya

Mengamuk di Madura, PSIM Yogyakarta Duduk di Atas Persebaya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Fahreza Sudin menyumbang gol untuk PSIM Yogyakarta pada laga melawan Madura United. Foto: psimjogja_official

jpnn.com - MADURA - Persebaya Surabaya harus rela berada di bawah PSIM Yogyakarta setelah melakoni 17 pertandingan alias setengah musim Super League.

Bajol Ijo -julukan Persebaya, tak lebih dari tiga jam merasakan duduk di anak tangga ke-6 klasemen.

PSIM menyalip, menggusur Persebaya ke posisi tujuh.

Baca Juga:

Itu setelah PSIM Yogyakarta mengamuk di kandang Madura United pada Sabtu (10/1) malam.

Baca Juga:

PSIM menang 3-0 dalam laga yang diwarnai tiga kartu merah itu, dua untuk tuan rumah.

Madura United dan PSIM Yogyakarta sama-sama tampil agresif, kaya peluang.

PSIM Yogyakarta lebih baik dari Persebaya Surabaya setelah 17 laga. Tak percaya? Sini deh...

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI