Mengamuk di Madura, PSIM Yogyakarta Duduk di Atas Persebaya

jpnn.com - MADURA - Persebaya Surabaya harus rela berada di bawah PSIM Yogyakarta setelah melakoni 17 pertandingan alias setengah musim Super League.

Bajol Ijo -julukan Persebaya, tak lebih dari tiga jam merasakan duduk di anak tangga ke-6 klasemen.

PSIM menyalip, menggusur Persebaya ke posisi tujuh.

Itu setelah PSIM Yogyakarta mengamuk di kandang Madura United pada Sabtu (10/1) malam.

Baca Juga: Ini Penyebab Malut United Angkat Tangan di Kandang Persebaya

PSIM menang 3-0 dalam laga yang diwarnai tiga kartu merah itu, dua untuk tuan rumah.

Madura United dan PSIM Yogyakarta sama-sama tampil agresif, kaya peluang.