Mengandalkan Pemain Muda, Timnas Futsal Indonesia Pede Menang Lawan Brunei Darussalam

jpnn.com, JAKARTA - Timnas futsal Indonesia dalam kondisi siap tempur menjelang laga perdana Grup B ajang ASEAN Futsal Championship 2026.

Pelatih Timnas Indonesia, Hector Souto mengungkapkan bahwa saat ini hal terpenting persiapannya yakni perihal adaptasi.

Wajar dari 14 nama yang dipanggil tercatat mereka hanya berlatih bersama dalam beberapa pekan menjelang ajang akbar futsal Asia Tenggara tersebut.

“Hal yang paling menantang adalah kami hanya memiliki lima sesi latihan.”

“Jadi, seperti yang bisa Anda lihat, dengan 10 jam latihan dan skuad pemain yang hampir seluruhnya baru, ini sangat menantang,” ujar pelatih asal Spanyol itu.

Hector percaya diri bisa membawa skuad Garuda melangkah jauh pada ajang ASEAN Futsal Championship 2026.

Wajar banyak penggemar yang khawatir mengingat komposisi pemain yang dibawa mayoritas wajah baru yang baru membela Timnas Indonesia pada event internasional.

"Ini adalah masalah terbesar kami (waktu), bukan kualitas para pemain itu sendiri.”