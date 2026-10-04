Mengandalkan Pembekuan Cepat, Begini Cara Kanzler Menjaga Nugget Tanpa Pengawet
jpnn.com, JAKARTA - Produk makanan beku umumnya dapat disimpan dalam waktu relatif lama. Lantas bagaimana produk seperti nugget bisa memiliki masa simpan panjang tanpa menggunakan bahan pengawet?.
Kanzler menyebut salah satu kuncinya terletak pada teknologi pembekuan cepat atau individual quick freezing (IQF), yang dipadukan dengan penjagaan rantai dingin sejak proses produksi hingga produk disimpan oleh konsumen di rumah.
CEO Consumer Food Cimory Group Axel Sutantio mengatakan proses menjaga kualitas produk dimulai sejak pemilihan bahan baku.
“Bahan bakunya harus benar, kemudian prosesnya harus benar, baru bisa menghasilkan produk yang baik,” kata Axel dalam keterangannya dikutip Minggu (4/10).
Menurutnya, Kanzler menggunakan fillet ayam tanpa tulang dan kulit sebagai bahan daging untuk produk nugget-nya, bukan mechanically deboned meat (MDM). Pemilihan bahan baku yang seragam dinilai membantu perusahaan mengendalikan komposisi, tekstur, proses pemasakan, hingga pembekuan secara lebih konsisten.
"Setelah melalui tahap pemasakan, nugget kemudian masuk ke proses IQF," ujarnya.
Metode tersebut membekukan produk dengan cepat hingga bagian inti mencapai suhu beku yang ditetapkan. Berbeda dengan pembekuan secara perlahan, proses yang lebih cepat menghasilkan kristal es berukuran lebih kecil dan merata.
Menurut perusahaan, proses tersebut membantu mempertahankan mutu serta tekstur produk ketika kembali dimasak oleh konsumen.
Mengandalkan pembekuan cepat, begini cara Kanzler menjaga nugget tetap enak dan awet tanpa pengawet
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