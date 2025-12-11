Menganiaya Kekasih, Pria di Palembang Diringkus Polisi
jpnn.com - PALEMBANG - Seorang pria berinisial AA (31) ditangkap Polsek Ilir Timur I Palembang, Sumatera Selatan, karena diduga melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya, VS (27).
Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di depan salon IEKA Jalan Dwikora, Kelurahan 20 Ilir D III, Kota Palembang, Sumsel, Senin (8/12) sore. Aksi penganiayaan ini viral di media sosial Instagram.
Kapolsek Ilir Timur I Kompol Fitri Dewi Utami mengungkapkan bahwa pelaku ditangkap kurang dari 24 jam setelah kejadian.
"Pelaku ditangkap saat pulang dari tempat kerjanya," ungkap Fitri, Kamis (11/12).
Diketahui, pelaku dan korban cekcok mulut. Tak itu pelaku diduga menjambak rambut dan membanting korban.
Tak berhenti sampai di situ, pelaku diduga juga merampas ponsel korban dan uang tunai Rp 300 ribu dari dalam tas, serta emas yang dipakai oleh VS.
Melihat korban yang tidak mau memberikan barangnya, pelaku makin beringas. Warga yang menyaksikan aksi penganiayaan tersebut lantas menjerit hingga membuat pelaku panik.
Alhasil, korban berhasil merebut kembali ponselnya.
