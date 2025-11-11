Menganut value investing, Timothy Ronald jadi salah satu investor muda terkaya di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Nama Timothy Ronald tengah menjadi sorotan publik sebagai salah satu investor muda terkaya di Indonesia. Di usia 25 tahun, ia telah membangun kerajaan investasi bernilai triliunan rupiah.

Timothy menjadi simbol generasi baru yang berani menentang sistem keuangan lama dengan visi, kecerdasan, dan keberanian.

Dia juga dikenal sebagai pengusaha dan investor visioner yang mengubah cara masyarakat Indonesia memahami dunia finansial digital. Melalui berbagai platform edukasi dan investasi, ia berhasil menginspirasi jutaan anak muda untuk mulai berinvestasi dan membangun kebebasan finansial sejak dini.

Lahir dan besar di Indonesia, Timothy menunjukkan ketertarikan pada dunia investasi sejak usia belasan tahun. Kini, di usia 25, ia menjadi salah satu figur paling berpengaruh di dunia keuangan digital dan kripto Indonesia.

"Visi saya adalah membebaskan generasi muda dari perbudakan finansial," kata Timothy dalam keterangannya, Selasa (11/11).

Salah satu pencapaian terbesarnya adalah mendirikan Akademi Crypto (AC), sebuah platform edukasi finansial yang fokus pada Bitcoin, pasar modal, dan literasi investasi digital.

Dimulai dari komunitas kecil di dunia maya, kini Akademi Crypto telah berkembang menjadi gerakan nasional dengan lebih dari 500 ribu anggota gratis dan ribuan pelanggan aktif.

Melalui Akademi Crypto, Timothy ingin mengubah pola pikir generasi muda agar mampu mengelola keuangan dengan bijak dan berinvestasi untuk masa depan. Selain fokus pada edukasi, Timothy juga mendirikan Ronald Capital, sebuah perusahaan investasi pribadi dengan dana kelolaan lebih dari Rp 1 triliun.