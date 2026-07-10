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Mengapa Alex Martins Memilih Persebaya? Jawabannya Tak Sekadar Soal Kontrak

Mengapa Alex Martins Memilih Persebaya? Jawabannya Tak Sekadar Soal Kontrak
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Alex Martins saat diperkenalkan sebagai pemain baru Persebaya Surabaya. Foto: Persebaya.

jpnn.com - Alex Martins mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk memutuskan masa depannya saat mendapat tawaran dari Persebaya Surabaya.

Penyerang asal Brasil itu langsung tertarik menerima tantangan baru bersama Bajul Ijo di kompetisi Liga Indonesia.

Menurut Alex, keputusannya bergabung bukan semata-mata karena faktor sepak bola. Dia juga terpikat dengan proyek jangka panjang yang tengah dibangun Persebaya.

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"Saya melihat Persebaya mempunyai proyek yang sangat menarik. Karena itulah saya memutuskan datang ke sini."

"Saya ingin menjadi bagian dari tim ini dan membantu mewujudkan target yang sudah disiapkan klub," ucapnya.

Persebaya kemudian mengikat mantan top skor Liga 1 2024/2025 tersebut dengan kontrak berdurasi dua musim hingga 2028.

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Alex berharap kepercayaan yang diberikan manajemen dapat dibalas dengan kontribusi maksimal di atas lapangan.

"Saya sangat bahagia bergabung dengan Persebaya. Saya mendapat kesempatan selama dua musim dan ingin memberikan yang terbaik agar kami bisa mencapai semua target yang telah ditetapkan bersama," jelasnya.

Alex Martins mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk memutuskan masa depannya saat mendapat tawaran dari Persebaya Surabaya.

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