Mengapa Area PIK2 Minim Risiko Penurunan Tanah? Ini Penjelasan Teknologi di Baliknya

jpnn.com, JAKARTA - Pernah melihat jalan yang lama-lama bergelombang atau bangunan yang mulai retak?

Bisa jadi salah satu penyebabnya berasal dari penurunan tanah yang terjadi secara perlahan.

Penurunan tanah terjadi karena lapisan tanah tidak hanya terdiri atas partikel padat, tetapi juga terdapat air dan udara. Jika pori-pori tanah masih besar, tanah belum benar-benar padat dan masih berpotensi turun seiring waktu.

Untuk mengatasi hal itu, pengembang Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) menggunakan teknologi vakum tanah, sebuah metode modern yang dirancang untuk memadatkan tanah hingga lapisan yang lebih dalam. Pemadatan dengan alat berat seperti buldoser menjadi bagian dari proses awal pembangunan.

Namun, cara itu belum cukup untuk memastikan lapisan tanah bagian dalam benar-benar stabil. Oleh karena itu, proses vakum tanah dilakukan secara bertahap.

Mula-mula, lahan ditimbun dan diratakan. Setelah itu, saluran vertikal atau vertical drain dipasang hingga kedalaman sekitar 18 meter.

Saluran itu berfungsi membantu mengeluarkan air dan udara dari lapisan tanah terdalam. Tahap berikutnya ialah penutupan area menggunakan membran kedap udara.