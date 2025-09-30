Mengapa Komjen Rudy Heriyanto Diperhitungkan sebagai Calon Kapolri?

jpnn.com, JAKARTA - Nama Komjen Rudy Heriyanto mulai muncul di berbagai diskusi tentang suksesi Kapolri.

Bukan nama yang paling populer, bukan yang paling sering muncul di media, tetapi diperhitungkan serius oleh berbagai kalangan.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai munculnya Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho dari nama-nama yang beredar, membuat isu pergantian Kapolri menjadi semakin menarik.

“Kalau yang tiga lain kan, seperti Komjen Suyudi (S) Kepala BNN, Pak Dedi (D) Prasetyo Wakapolri dan satu lagi Rudi (R) Darmoko Akpol 93, ini kan semuanya Akpol nih. Nah, yang menarik, ada satu yang beredar nama, yaitu Komjen Rudi (R) Heriyanto, ini yang non-Akpol, satu-satunya ya yang non-Akpol,” kata Sugeng dalam keterangannya, Selasa (30/9).

Meski bukan berasal dari Akpol, lanjut Sugeng, Komjen Rudy Heriyanto tetap memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi seorang Kapolri.

“Pertanyaannya apakah bisa (Rudy Heriyanto jadi Kapolri)? Menurut saya bisa, kalau Polri mau menjadi sebuah institusi yang terbuka, memberikan kesempatan yang sama, itu bisa semuanya, termasuk Komjen Rudy Heryanto,” ujar Sugeng.

Sugeng mengungkapkan selain berpangkat jenderal bintang tiga, Komjen Rudy Heriyanto juga memiliki rekam jejak, kompetensi dan prestasi yang cukup mumpuni.

Komjen Rudy Heriyanto pernah menjabat Kapolda Banten (2020-2023), Kadiv Hukum Polri (2019-2020), Kapolres Metro Jakarta Barat (2015-2016), dan Dirreskrimum Polda Metro Jaya (2016-2017).