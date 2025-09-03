menu
Mengapa Patrick Kluivert Merestui Kepindahan Thom Haye dan Eliano Reijnders ke Persib?
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Foto : Ricardo/JPPN.com.

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menanggapi kepindahan dua anak asuhnya, Thom Haye dan Eliano Reijnders ke Persib Bandung.

Langkah ini terbilang mengejutkan karena Haye dan Eliano memilih meninggalkan Eropa dan berkarier di sepak bola Indonesia.

Restu Patrick Kluivert

Kluivert sendiri 'merestui' kepindahan Haye dan Eliano ke Persib demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak.

"Saya pikir ini bagus karena yang terpenting mereka dapat bermain secara reguler," ucap pelatih asal Belanda itu.

Ini merupakan pengalaman pertama bagi Thom Haye dan Eliano Reijnders berkarier di benua Asia.

Kiprah Thom Haye dan Elinao Reijnders di Eredivisie

Sebelumnya, kedua pemain tersebut tumbuh dan berkembang di Eredivisie Belanda. Thom Haye bahkan pernah berkiprah di Italia dengan berseragam Lecce pada musim 2018–2019.

Musim lalu, Haye memperkuat klub papan bawah Eredivisie, Almere City. Gelandang berusia 30 tahun itu tampil reguler dalam 29 pertandingan.

Sementara itu, Eliano Reijnders lebih sering menghuni bangku cadangan ketika membela PEC Zwolle. Adik kandung Tijjani Reijnders itu hanya bermain 11 kali sebagai starter dari total 21 penampilan di Eredivisie.

