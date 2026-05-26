Mengapa Pengumuman Nilai TKA SD-SMP Perlu Waktu Lama?

jpnn.com - JAKARTA – Pengumuman nilai TKA SD-SMP dijadwalkan hari ini Selasa 26 Mei 2026.

Namun, siswa tidak bisa melihat nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) secara mandiri.

Masing-masing sekolah yang bisa mengaksesnya, selanjutnya akan diteruskan kepada siswa setelah melalui proses verifikasi dan validasi.

Hingga Selasa petang ini, sejumlah orang tua siswa salah satu SMP Negeri di Jakarta Barat, saling bertanya kapan nilai TKA diumumkan. Namun, tidak ada satu pun yang bisa memberikan kepastian.

Diketahui, sebelum tahapan pengumuman, proses pengolahan nilai TKA juga memerlukan waktu lama.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan metode pengolahan nilai TKA tidak akan merugikan satupun peserta tes, karena telah menyesuaikan dengan proses pembelajaran di tiap provinsi.

Kepala Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) Kemendikdasmen, Rahmawati mengatakan bobot soal TKA untuk jenjang pendidikan SD-SMP ialah 70 persen soal dibuat oleh pemerintah pusat dan 30 persen soal dibuat oleh pemerintah daerah.

"Jadi, beda provinsi akan berbeda soalnya, dan untuk semua soal tersebut, sebelum melakukan proses skoring, kami melakukan verifikasi dan validasi," ujar Rahmawati dalam kegiatan Taklimat Media Hasil TKA jenjang SMP/MTs/sederajat dan SD/MI/sederajat di Jakarta, Selasa.