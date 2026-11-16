Mengatasi Fatherlessness, Biru Muda Project Dorong Ayah Terlibat dalam Pengasuhan

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 25,8 persen anak Indonesia mengalami kondisi fatherlessness atau minimnya keterlibatan ayah dalam kehidupan anak.

Data tersebut berdasarkan hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 yang dirilis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.

Kondisi fatherlessness tidak hanya berkaitan dengan ketidakhadiran ayah secara fisik, tetapi juga minimnya interaksi, aksesibilitas, tanggung jawab, dan keterlibatan ayah dalam kehidupan anak.

Ketua Umum Biru Muda Project Teuku Agassi Harsya mengatakan keterlibatan ayah dalam pengasuhan tidak seharusnya hanya diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Menurut dia, anak juga membutuhkan kedekatan emosional dan pendampingan dari orang tua dalam kehidupan sehari-hari.

“Tanggung jawab orang tua tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan material. Ayah juga memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam tumbuh kembang anak, mendengarkan, mendidik, memberikan teladan, dan membangun kedekatan emosional,” ujar Agassi.

Dia menilai persoalan fatherlessness harus dipahami sebagai tantangan bersama, bukan alasan untuk menyalahkan individu atau keluarga tertentu.

Pengasuhan merupakan tanggung jawab kedua orang tua yang membutuhkan kemitraan dan pembagian peran yang saling mendukung.