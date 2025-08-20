menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » Mengatasi Kemacetan di Palembang, Ratu Dewa Menginstruksikan PNS Pakai LRT

Mengatasi Kemacetan di Palembang, Ratu Dewa Menginstruksikan PNS Pakai LRT

Mengatasi Kemacetan di Palembang, Ratu Dewa Menginstruksikan PNS Pakai LRT
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wali Kota Palembang Ratu Dewa saat menerima audiensi Serikat Pekerja Kereta Api. Foto: Diskominfo Palembang for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Kemacetan di Palembang masih menjadi masalah utama. Oleh karena itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa secara tegas menyampaikan komitmennya untuk menghidupkan kembali budaya penggunaan transportasi umum, khususnya Light Rail Transit (LRT).

“Bagaimana kami bisa mengintegrasikan LRT dengan beberapa pusat perbelanjaan di Kota Palembang, sekaligus mendukung terwujudnya konsep Smart City dan Green City."

"Kami butuh kolaborasi dan dukungan dari semua pihak, termasuk PT KAI,” kata Ratu Dewa, Rabu (20/8).

Baca Juga:

Dia pun menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang untuk kembali menerapkan kebijakan penggunaan LRT bagi masyarakat umum, pegawai Pemkot, dan pelajar tingkat SD-SMP.

“Mari kita biasakan menggunakan transportasi umum. Ini adalah langkah kecil. Namun, berdampak besar untuk menjawab persoalan kemacetan Palembang,” ungkap Dewa.

Ketua Umum SPKA Edi Suryanto menyambut baik langkah wali kota tersebut.

Baca Juga:

Menurutnya, SPKA siap berkolaborasi penuh demi mewujudkan transportasi modern yang terintegrasi.

“Kami mendukung visi Smart City dan Green City. Dengan integrasi transportasi, pergerakan kota akan makin lancar dan pertumbuhan ekonomi Palembang juga akan ikut terdongkrak,” ungkap Edi.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa secara tegas menyampaikan komitmennya akan menghidupkan kembali budaya penggunaan transportasi umum, khususnya LRT.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI