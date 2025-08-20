Mengatasi Kemacetan di Palembang, Ratu Dewa Menginstruksikan PNS Pakai LRT

jpnn.com, PALEMBANG - Kemacetan di Palembang masih menjadi masalah utama. Oleh karena itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa secara tegas menyampaikan komitmennya untuk menghidupkan kembali budaya penggunaan transportasi umum, khususnya Light Rail Transit (LRT).

“Bagaimana kami bisa mengintegrasikan LRT dengan beberapa pusat perbelanjaan di Kota Palembang, sekaligus mendukung terwujudnya konsep Smart City dan Green City."

"Kami butuh kolaborasi dan dukungan dari semua pihak, termasuk PT KAI,” kata Ratu Dewa, Rabu (20/8).

Dia pun menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang untuk kembali menerapkan kebijakan penggunaan LRT bagi masyarakat umum, pegawai Pemkot, dan pelajar tingkat SD-SMP.

“Mari kita biasakan menggunakan transportasi umum. Ini adalah langkah kecil. Namun, berdampak besar untuk menjawab persoalan kemacetan Palembang,” ungkap Dewa.

Ketua Umum SPKA Edi Suryanto menyambut baik langkah wali kota tersebut.

Menurutnya, SPKA siap berkolaborasi penuh demi mewujudkan transportasi modern yang terintegrasi.

“Kami mendukung visi Smart City dan Green City. Dengan integrasi transportasi, pergerakan kota akan makin lancar dan pertumbuhan ekonomi Palembang juga akan ikut terdongkrak,” ungkap Edi.