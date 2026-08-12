Mengejutkan, Bhayangkara FC Umumkan Lepas Paul Munster

jpnn.com, JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Di tengah persiapan menyambut musim baru, The Guardian secara mendadak mengumumkan perpisahan dari pelatih Paul Munster.

Kabar tersebut diumumkan Bhayangkara FC melalui media sosial resmi klub pada Selasa (11/8) malam.

Baca Juga: Bhayangkara FC Dapat Tanda Tangan Bek Argentina

Tidak banyak penjelasan yang disampaikan manajemen terkait alasan di balik keputusan mengejutkan tersebut.

"Terima kasih, Coach Paul Munster," tulis Bhayangkara FC.

Perpisahan tersebut sontak menjadi tanda tanya besar. Pasalnya, kompetisi Super League 2026/2027 dijadwalkan bergulir dalam waktu kurang dari satu bulan.

Artinya, Bhayangkara FC harus segera menentukan sosok pengganti Munster di tengah persiapan tim yang sudah berjalan.

Keputusan tersebut makin mengejutkan karena Munster baru saja membawa Bhayangkara FC mencatatkan musim yang terbilang impresif.