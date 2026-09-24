Mengejutkan dan Dramatis, Indonesia Raih Emas, China Keok di Final Bulu Tangkis Asian Games 2026

jpnn.com - AICHI - Indonesia akhirnya mendulang emas di Asian Games 2026.

Itu datang dari cabor bulu tangkis beregu putra.

Mengejutkan dan dramatis.

Indonesia meraih emas setelah mengalahkan favorit juara, yakni si petahana China pada final di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Kamis (24/9) siang-malam WIB.

China sempat unggul 2-0, tetapi Indonesia bangkit, menyamakan kedudukan, dan menang 3-2.

Ini merupakan emas pertama Indonesia di nomor beregu putra bulu tangkis Asian Games setelah terakhir kali diraih pada 1998 alias 28 tahun lalu.

Di papan klasemen Asian Games 2026, Indonesia untuk sementara berada di peringkat ke-15 dengan satu emas, empat perak dan, 15 perunggu. (ag2026/jpnn)

Indonesia Vs China (best of five)

Match 1: Jonatan Christie vs Shi Yu Qi 13-21, 18-21

Match 2: Fajar Alfian/Shohibul Fikri vs Liang Wei Keng/Wang Chang 20-22, 21-19, 14-21

Match 3: Alwi Farhan vs Li Shi Feng 23-21, 15-21, 21-16

Match 4: Leo Carnando/Daniel Marthin vs He Ji Ting/Liu Yi 23-21, 21-10

Match 5: Zaki Ubaidillah vs Weng Hong Yang 23-21, 21-13