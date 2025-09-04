Mengejutkan! Komang Ayu Cahya Dewi Tinggalkan Pelatnas PBSI
jpnn.com - Kabar mengejutkan datang dari dunia bulu tangkis Indonesia. Pemain tunggal putri Komang Ayu Cahya Dewi resmi memutuskan mundur dari Pelatnas PBSI.
Pebulu tangkis berusia 22 tahun itu memilih melanjutkan kariernya sebagai pemain independen.
Kabar ini diumumkan langsung oleh PBSI melalui rilis resmi pada Kamis (4/9/2025).
Dalam pernyataannya, induk organisasi bulu tangkis Indonesia tersebut menyampaikan apresiasi atas pengabdian Komang selama berada di pelatnas.
"Komang akan melanjutkan perjalanan kariernya sebagai pemain independen. PBSI mengucapkan terima kasih atas dedikasi Komang selama berada di pelatnas dan mendoakan yang terbaik untuk perjalanan berikutnya," bunyi pernyataan PBSI.
Langkah Komang Ayu ini menambah daftar pebulu tangkis Indonesia yang memilih jalur independen. Sebelumnya, Jonatan Christie sudah lebih dahulu membuat keputusan serupa pada Mei lalu.
Selain itu, ada juga pasangan ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Ishafani dan ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja yang saat ini berstatus independen.
Prestasi Komang Ayu pada 2025 sejatinya cukup mencuri perhatian. Dia sukses menembus final Thailand Masters sebelum akhirnya kalah dari wakil tuan rumah, Pornpawee Chochuwong.
Kabar mengejutkan datang dari dunia bulu tangkis Indonesia. Pemain tunggal putri Komang Ayu Cahya Dewi resmi memutuskan mundur dari Pelatnas PBSI.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- BAJC 2025: Tunggal Putra Pelatnas Cipayung Mendominasi, Satu Wakil Kunci Tiket Final
- Pemain Pelatnas Cipayung Lakukan Laga Persahabatan dengan Atlet Rusia
- Daniel/Putra Jadi Harapan Pelatnas Cipayung di Sirnas Jawa Tengah 2025
- Tunggal Putri Pratama Pelatnas Cipayung Mendominasi di Semifinal Sirnas Jawa Tengah
- Kenzie/Luna dan Devin/Rinjani Panaskan Mesin Jelang BAJC 2025 di Sirnas Jawa Tengah
- PBSI Berharap Ganda Putra Indonesia Raih Gelar Juara di BAJC 2025