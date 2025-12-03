Mengejutkan, Marc Marquez Akui Masa Depannya di MotoGP Masih Misteri
jpnn.com - Di tengah euforia gelar MotoGP 2025, Marc Marquez justru menghadapi dilema yang belum pernah dia rasakan.
Memasuki penghujung 2025, Marquez mengaku belum memastikan apakah dirinya akan tetap turun lintasan atau justru mengakhiri perjalanan panjang di MotoGP saat kalender memasuki musim 2027.
Masa Depan Marquez Jadi Tanda Tanya
Pertanyaan besar ini mencuat karena MotoGP akan memasuki fase baru pada 2027.
Regulasi teknis baru bakal menghadirkan mesin 850 cc serta pemasok ban yang berbeda, sesuatu yang belum pernah Marquez hadapi selama karier profesionalnya.
Saat ini, Marquez masih terikat kontrak dengan Ducati hingga 2026.
Namun, belum ada jawaban tegas apakah dia akan memperpanjang masa baktinya bersama pabrikan Italia tersebut.
Di paddock, rumor beredar luas. Ada yang menyebut Marquez ingin tetap bersama Ducati, ada pula yang meyakini The Baby Alien berpeluang kembali ke Honda, bahkan tak sedikit yang menilai Marquez mungkin akan mengakhiri kariernya setelah 2026.
Syarat Tegas Marquez
Marquez menegaskan bahwa dirinya belum berada pada tahap mengambil keputusan.
