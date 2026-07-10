Mengeluh Sakit di Balai Kota, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan Dilarikan ke Rumah Sakit

jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendadak dilarikan ke rumah sakit setelah mengeluhkan kondisi kesehatan yang memburuk saat sedang beraktivitas di Balai Kota Bandung pada Jumat (10/7/2026) sore.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Henryco Arie Sapiie mengatakan kondisi Farhan saat ini masih dalam penanganan tim dokter sehingga pihaknya belum dapat menyampaikan detail mengenai penyakit yang dideritanya.

“Saat ini beliau masih dalam penanganan tim dokter. Kami menunggu proses medis yang sedang berlangsung dan akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah ada perkembangan,” kata Henryco saat dikonfirmasi di Bandung.

Menurut Henryco, Farhan sempat menerima tamu di ruang kerjanya sebelum mengeluhkan kondisi tubuh yang tidak sehat. Akibatnya, Farhan tidak dapat menghadiri rapat paripurna dan kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

“Beliau tadinya mau hadir di rapat paripurna yang kedua, tapi ternyata ya beliau sakit sehingga harus segera dilarikan ke rumah sakit,” katanya.

Ia menambahkan hingga kini tim medis masih melakukan pemeriksaan sehingga belum dapat dipastikan apakah Farhan akan menjalani rawat inap atau diperbolehkan beristirahat di rumah.

Henryco memastikan kondisi tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Seluruh pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal sesuai mekanisme yang berlaku.

Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk mendoakan kesembuhan Farhan agar segera pulih dan dapat kembali menjalankan tugasnya sebagai wali kota.