Mengemudi Makin Seru Lewat Tampilan 3D Google Maps
jpnn.com, JAKARTA - Pembaruan terbaru pada aplikasi navigasi digital, Google Maps, menghadirkan pengalaman yang terasa lebih “hidup”.
Melalui fitur tampilan peta tiga dimensi, memungkinkan pengguna Google Maps melihat lingkungan sekitar secara lebih realistis saat mengikuti rute perjalanan.
Langkah itu menjadi salah satu perubahan paling mencolok yang diperkenalkan oleh Google dalam meningkatkan kualitas navigasi digital.
Dengan tampilan 3D, bangunan, jalan, hingga lanskap di sekitar rute dapat terlihat lebih jelas dan mendekati kondisi sebenarnya.
Bagi pengemudi, pembaruan itu membuat proses membaca peta terasa lebih intuitif.
Saat kendaraan mendekati persimpangan atau titik penting, sistem akan secara otomatis melakukan zoom agar detail jalan terlihat lebih jelas.
Pengguna juga bisa melihat elemen tambahan seperti jalur kendaraan, lampu lalu lintas, hingga penyeberangan pejalan kaki yang sebelumnya tidak terlalu menonjol dalam tampilan peta.
Tidak hanya soal visual, pembaruan juga membawa sejumlah peningkatan pada sistem navigasi.
