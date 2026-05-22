Mengenal Cahaya Manthovani, Motor Creative Movement dari Inklusiland hingga Jaga Desa Awards

jpnn.com, JAKARTA - Nama Cahaya Manthovani berhasil mencuri perhatian di tengah pesatnya perkembangan industri kreatif Indonesia.

Di usianya yang relatif muda, Cahaya dipercaya memimpin berbagai event nasional melalui PT Navaswara Bhuwana Kencana.

Namun, yang membuat kiprahnya berbeda bukan sekadar kemegahan acara, melainkan bagaimana setiap event dirancang memiliki pesan sosial, budaya, dan pemberdayaan.

“Semua berawal dari mengikuti alur hidup," kata Cahaya mengawali cerita perjalanan kariernya, Jumat (22/5).

Lulusan architectural design di Korea Selatan itu mengaku perjalanan kariernya di industri kreatif berawal dari ketertarikannya terhadap dunia kreativitas yang berkembang di Negeri Gingseng.

Cahya mengatakan industri kreatif sudah ada di dalam jiwanya. Sementara itu, terkait event merupakan sesuatu yang mengikuti alur hidup.

"Dengan saya mengerjakan setiap pekerjaan dengan komitmen yang tinggi, Alhamdulillah orang-orang percaya terhadap saya,” ujarnya.

Beberapa agenda nasional yang sukses dipimpin Cahaya antara lain Festival Storytelling Cerita Rakyat Suara Nusantara 2025, Inklusiland 2025, ABPEDNAS Jaga Desa Awards 2026, hingga Festival Storytelling Cerita Rakyat Suara Nusantara Banten 2026.