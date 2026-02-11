Mengenal Inovasi Khusus Mobil Listrik BYD E3 Platform
jpnn.com, JAKARTA - BYD menegaskan diri bukan sekadar produsen mobil, melainkan perusahaan teknologi dan inovasi.
Salah satu fokus pengembangannya ialah platform khusus kendaraan listrik yang kini memasuki babak baru lewat E3 Platform.
Saat ini, E3 Platform baru digunakan pada Denza Z9 GT, model premium yang sempat dipamerkan di Indonesia.
Sementara itu, lini mobil listrik BYD lainnya masih mengandalkan e-Platform 3.0 yang sudah dibekali Blade Battery.
Head of Product BYD Motor Indonesia, Bobby Bharata, menjelaskan bahwa sejak awal E-Platform memang dirancang khusus untuk kendaraan listrik.
Platform terus berevolusi dari versi 1.0 hingga 3.0, sebelum akhirnya dikembangkan lebih jauh menjadi E3 Platform.
“E3 Platform saat ini dipakai oleh Denza di mobil Z9 GT,” ujar Bobby dalam sesi Tech Talk di booth BYD pada ajang IIMS 2026, JIExpo Kemayoran, Selasa.
Keunggulan utama E3 Platform terletak pada konfigurasi tiga motor listrik.
