Mengenal Jenis Cat Tembok dan Kegunaannya
jpnn.com, JAKARTA - Cat tembok berperan penting dalam menentukan tampilan sekaligus perlindungan permukaan dinding.
Setiap jenis memiliki karakter berbeda, mulai dari daya tahan, hasil akhir, kemudahan perawatan, hingga kemampuan menyesuaikan diri dengan kondisi ruangan.
Karena itu, memilih cat rumah terbaik merupakan hal penting, dengan mempertimbangkan beberapa hal, bukan hanya karena warna kesuakaan semata. Memahami jenis dan kegunaannya akan membantu menentukan produk yang lebih sesuai dengan lokasi, kondisi dinding, serta kebutuhan setiap ruangan di rumah.
Jenis Cat Tembok yang Perlu Diketahui
Setiap jenis cat memiliki karakter yang berbeda. Beberapa lebih cocok untuk ruangan kering, sementara jenis lainnya dirancang untuk area yang membutuhkan ketahanan terhadap kelembapan atau lebih sering dibersihkan.
1. Cat Berbahan Dasar Air
Cat berbahan dasar air banyak digunakan untuk dinding interior karena praktis saat diaplikasikan dan umumnya memiliki aroma yang lebih ringan. Karakter tersebut membuatnya cukup nyaman digunakan di area dalam rumah.
Pemilihannya tetap perlu disesuaikan dengan kondisi permukaan dinding dan petunjuk penggunaan pada produk.
Cat tembok berperan penting dalam menentukan tampilan sekaligus perlindungan permukaan dinding.
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