menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Mengenal Jenis-jenis Investasi Berbasis Teknologi Digital Terpopuler

Mengenal Jenis-jenis Investasi Berbasis Teknologi Digital Terpopuler

Mengenal Jenis-jenis Investasi Berbasis Teknologi Digital Terpopuler
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi trading forex. Foto: antara

jpnn.com, JAKARTA - Investasi digital adalah istilah yang digunakan untuk kegiatan menanam modal yang dilakukan secara online, baik melalui platform digital atau melalui aplikasi di smartphone, seperti Android, iOS, laptop dan sebagainya. 

Perkembangan teknologi yang makin pesat telah mengubah cara orang berinvestasi dan trading. 

Selain itu, teknologi juga telah melahirkan investasi jenis baru yang semakin memudahkan investor untuk menanamkan modal walau hanya dengan modal yang sangat kecil.

Baca Juga:

Ada banyak jenis investasi berbasis digital diluar sana dengan jumlah transaksi puluhan triliun dolar AS di seluruh dunia. 

Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan atau trading menggunakan teknologi digital bisa diterima oleh masyarakat.

Jenis-jenis Trading

Baca Juga:

Perdagangan atau juga biasa disebut trading adalah bentuk investasi atau kegiatan jual beli aset dalam jangka waktu yang singkat untuk meraih keuntungan dari kadar naik turun atau fluktuasi harga pasar. 

Berbeda dengan investasi jangka panjang, trading fokus pada pergerakan harga harian, jam, bahkan menit demi menit.

Investasi digital adalah istilah yang digunakan untuk kegiatan menanam modal yang dilakukan secara online, baik melalui platform digital atau melalui aplikasip

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI