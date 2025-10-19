Mengenal Jupiter, Legislator Muda NasDem yang Memerangi Kebocoran PAD Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta dikenal sebagai kota dengan anggaran daerah terbesar di Indonesia mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahunnya.

Namun, di balik megahnya angka itu, kebocoran pendapatan daerah masih menjadi persoalan klasik yang tak kunjung usai.

Salah satu sektor yang selama ini dianggap sepele, ternyata menyimpan potensi kerugian luar biasa yakni pada parkir.

Di tengah lesunya fungsi pengawasan DPRD DKI Jakarta dan apatisnya sebagian kalangan aktivis, muncullah sosok muda bernama Ahmad Lukman Jupiter.

Politisi NasDem ini menjadi sorotan publik setelah berani membongkar dugaan kecurangan besar di sektor perparkiran Ibu Kota yang disebutnya bisa menyebabkan kebocoran hingga Rp 1,5 triliun setiap tahun.

Berawal dari Temuan Lapangan

Baca Juga: Jupiter Dukung Pj Gubernur DKI Terbitkan Ingub Agar ASN Tidak Pamer Kemewahan

Kasus ini pertama kali mencuat setelah media Info Indonesia menyoroti carut-marut sistem parkir di Jakarta. Jupiter tak tinggal diam. Ia mempelajari data, menelusuri alur pendapatan, dan menemukan berbagai kejanggalan dalam tata kelola parkir, baik parkir on street (tepi jalan umum) maupun off street (gedung atau lahan khusus).

Menurutnya, potensi PAD Jakarta seharusnya bisa meningkat drastis bila dikelola transparan dan profesional. Terlebih, area publik seperti parkiran minimarket modern, kawasan perdagangan, hingga titik-titik rawan yang selama ini dikuasai jukir liar, ternyata tidak tercatat dalam sistem resmi.