Mengenal Keluarga John Herdman, Pelatih Timnas Indonesia yang Jadi Sorotan

John Herdman saat diperkenalkan ke publik bersama istrinya dan kedua anaknya di Hotel Mulia, Senayan, Selasa (13/1). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Keluarga pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman mendapatkan sorotan publik seusai diperkenalkan di Hotel Mulia, Senayan, Selasa (13/1).

Pelatih kelahiran 19 Juli 1975 itu memboyong istrinya yakni Clare Herdman selama menjalani tugas melatih skuad Garuda.

Dalam perkenalannya pria asal Consett itu juga memperkenalkan Jay Herdman dan juga adiknya Lily-May.

Keduanya menarik perhatian publik mengingat punya paras tampan dan menawan.

Jay Herdman diketahui merupakan pemain Timnas Selandia baru yang kini tengah memperkuat Vancouver FC.

Lalu, Lily-May merupakan putri bungsu Herdman yang kini baru menginjak usia 15 tahun.

John Herdman punya alasan tersendiri untuk memboyong keluarganya ke Indonesia selama menukangi skuad Garuda.

Diharapkan dengan melakukan pendekatan tersebut membuat dirinya bersama keluarganya memahami keragaman budaya yang ada.

