Mengenal Keunggulan Mitsubishi New Xforce HEV, SUV Hybrid yang Siap Memikat Konsumen

jpnn.com, TANGERANG - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memperkuat jajaran produknya melalui peluncuran Mitsubishi New Xforce dan Mitsubishi New Xforce HEV di tanah air.

Kehadiran varian hybrid yang diproduksi secara lokal itu tidak hanya menambah pilihan kepada masyarakat, tetapi juga mempertegas posisi MMKSI di Indonesia sebagai basis produksi maupun ekspor.

Mengusung konsep “Elevated Urban SUV”, Mitsubishi New Xforce hadir dengan peningkatan menyeluruh pada desain, kenyamanan, fitur, teknologi keselamatan, hingga teknologi elektrifikasi menggunakan Hybrid Electric Vehicle generasi kedua Mitsubishi Motors.

Mitsubishi New Xforce HEV kini hadi dengan frameless panoramic roof, fitur yang banyak diharapkan konsumen untuk menghadirkan pengalaman berkendara lebih premium melalui kabin yang terasa lebih lapang, terang, dan nyaman.

Mitsubishi New Xforce HEV menghadirkan kabin yang dirancang untuk mendukung aktivitas harian maupun perjalanan bersama keluarga.

Peningkatan pada suspensi, ruang kabin yang luas, bangku belakang dengan 8 pengaturan kenyamanan, serta fitur seperti Dual auto A/C dengan NanoeX, power driver seat, power tailgate, ambient light, hingga Yamaha Premium Audio pada paket tertentu, menjadikan perjalanan terasa lebih tenang, halus, dan menyenangkan.

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Setiap detail interior dirancang untuk menciptakan suasana berkendara yang lebih modern, nyaman, dan terhubung dengan kebutuhan konsumen masa kini.

Tidak sekadar peningkatan fitur, mobil itu juga diperkuat melalui hadirnya teknologi elektrifikasi pada varian HEV.